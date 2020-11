Piemonte: Ires, contro il Covid necessario riorganizzare trasporto pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento di crisi legato alla pandemia, che crea una richiesta discontinua del servizio, appare chiaro quanto sia necessario riprogettare il sistema del trasporto pubblico con un maggiore utilizzo della tecnologia e l'attivazione dei servizi a chiamata". Questo in sintesi il messaggio lanciato oggi dall'Ires durante l'incontro con i consiglieri regionali del Piemonte. Il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche e la Commissione Urbanistica e Trasporti, presiedute rispettivamente da Alberto Avetta e da Mauro Fava, infatti si sono riunite oggi in videoconferenza per ascoltare le relazioni dell'Ires (Istituto ricerche economiche e sociali) sull'edilizia sociale e sul trasporto pubblico locale in relazione all'emergenza Covid. Hanno partecipato per l'Ires: il presidente Michele Rosboch, il direttore Vittorio Ferrero ed i ricercatori Renato Cogno e Cristina Bargero. (segue) (Rpi)