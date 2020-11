Piemonte: nuovi scuolabus per 14 Comuni, stanziati 500 mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Comuni beneficiari del contributo regionale sono: Prascorsano, Lequio Berria, Montescheno, Baceno, Piedimulera, Brozolo, Tornaco, San Salvatore Monferrato, San Marzano Oliveto, Genola, Villareggia, Novi Ligure, Fossano, Unione Montana Alto Monferrato Aleramico. Secondo il piano varato dalla Regione Piemonte per il rinnovo del parco scuolabus ciascuna amministrazione può presentare una sola istanza che contenga la richiesta di contributo per l’acquisto di un solo scuolabus: il contributo regionale coprirà il 50% del costo sostenuto iva inclusa per singolo automezzo fino ad un massimo di 40 mila euro. (Rpi)