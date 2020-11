Campania: Confcommercio, positivo l'incontro con la Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una cabina di regia tra Regione Campania e le imprese del terziario avanzato per programmare gli interventi e le proposte per le imprese. Su questi temi si è discusso oggi nel corso di un incontro che ha visto protagonisti l'assessore regionale alle attività produttive Antonio Marchiello, e il commissario regionale di Confcommercio Campania Giacomo Errico insieme al direttore generale Pasquale Russo. "Un incontro proficuo che lascia presagire un cambio di passo nel confronto tra associazioni di categorie e istituzioni", ha commentato Giacomo Errico, mentre Pasquale Russo ha osservato l'importanza di "un confronto e di un dialogo costante, di un tavolo di consultazione che veda le imprese coinvolte nelle decisioni future per poter affrontare al meglio il Lockdown e le chiusure delle aziende che però necessitano di un affiancamento importante in risorse e soluzioni per il presente e per il futuro allo scopo di consentire, all'indomani della pandemia una ripresa rapida delle attività economiche e di non creare gravi crisi occupazionali, problemi che al momento già sono attuali. Nel corso della manifestazione di domani di Confcommercio dunque anche questo aspetto verrà affrontato chiedendo al governo nazionale di dare sostegno alle imprese cercando un dialogo più fattivo così come si intende fare con la Regione Campania". (Ren)