Scuola: de Magistris, bene nuovo Dpcm, ora didattica in presenza per asili nido ed elementari

- "Alla luce dei contenuti del Dpcm, il presidente della Regione Campania credo che debba rivedere la decisione assolutamente non condivisibile della chiusura degli asili e delle scuole elementari che in tutta Italia, addirittura nelle zone più tragicamente colpite, restano aperte". Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, dopo aver letto il Dpcm firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "A Napoli - prosegue - si potrebbero utilizzare spazi all’aperto così come le aule delle scuole superiori che sono chiuse. Organizzando insieme si potrebbe garantire ai più piccoli, per cui è molto difficile se non impossibile la didattica a distanza, la scuola in presenza’’. (Ren)