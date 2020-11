Covid: De Luca, Dpcm lascia perplessi, governo si assuma responsabilità di scelte ritardate e parcellizzate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha proseguito: "Si trovano nel dpcm anche misure utili e significative. Ma è evidente la linea generale assunta dal governo: anziché scegliere in modo chiaro la linea della prevenzione del contagio, si sceglie di intervenire dopo che il contagio è esploso. È una linea poco responsabile e soprattutto poco efficace dal punto di vista dei risultati. Con l’aggravante di questo calvario di disposizioni, parziali e a getto continuo, che crea sconcerto fra i cittadini, divisione tra le categorie, tensioni sociali". Il presidente campano ha spiegato: "In più non si è data a tutti i cittadini la percezione della drammaticità della situazione, spingendo tante persone, anche per la mancanza di controlli rigorosi ed efficaci, verso comportamenti di lassismo o di vera e propria irresponsabilità". (segue) (Ren)