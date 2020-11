Covid: Piemonte, 37 decessi e 3577 contagi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 37 i decessi e 3577 i contagi di persone positive al test del Covid-19 registrati oggi in Piemonte. Questo il dato comunicato oggi dall’Unità di Crisi della Regione. Il totale è ora 4481 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 722 Alessandria, 278 Asti, 236 Biella, 430 Cuneo, 435 Novara, 1958 Torino, 242 Vercelli, 137 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 43 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. Il numero di casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sale a 81.409. Dei 3577 registrati oggi, di cui 1567 (44%) asintomatici, 297 sono stati individuati nelle Rsa, 371 in ambito scolastico, 2909 tra la popolazione generale. La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 7540 contagi ad Alessandria, 3932 Asti, 2643 Biella, 9979 Cuneo, 6264 Novara, 44.465 Torino, 2954 Vercelli, 2238 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 548 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 846 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. (Rpi)