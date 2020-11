Covid: Unità di crisi Campania, nuovo Dpcm? un cappottino che dovrebbe riscaldare dal freddo del virus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Santaniello difende il governatore: "usciamo da un commissariamento, grazie al lavoro del presidente De Luca non viviamo uno scenario come quello della Calabria. Abbiamo fatto passo avanti con potenziamento delle strutture ospedaliere e di pronto soccorso, sono stati assunti 3mila medici e abbiamo più posti di letto. Possiamo garantire l'assistenza ai cittadini e stiamo facendo un lavoro per i medici di base con i nuovi tamponi domiciliari. È molto complicato monitorare la situazione con il fiato sul collo del virus ma la regione sta lavorando h24". Infine sui tamponi Santaniello conclude: "siamo partiti da 5mila tamponi e oggi siamo a 21mila al giorno. Questo grazie al potenziamento alla struttura pubblica e con l'ausilio dei laboratori privati. Contiamo di arrivare al 100 per cento di copertura sulla piattaforma per tutti i laboratori campani". (Ren)