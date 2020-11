Ricerca: la rete Garr cresce, Ingv è nuovo ente socio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'associazione al Garr consolida una collaborazione oramai ultradecennale: con essa tutta la dorsale informatica dell'Ingv diventa più robusta e sicuramente resiliente a qualsiasi down delle reti locali, eventi sempre possibili considerando la fitta rete dei sensori, dislocata anche nei più punti più impervi del nostro territorio come le cime dei vulcani", afferma Carlo Doglioni, presidente dell'Ingv. Ad oggi, prosegue la nota, sono 13 le sedi Ingv connesse ad altissima capacità di banda con la rete Garr: un'infrastruttura digitale essenziale per le esigenze di osservazione e monitoraggio in real time di terremoti, vulcani e maremoti. Alcuni di questi osservatori, centri e laboratori i svolgono attività altamente specializzate e, in alcuni casi, sono localizzati in aree a forte digital divide come la sede di Nicolosi sulle pendici dell'Etna, l'Info Point di Stromboli e l'Osservatorio geofisico di Lipari, sedi di centri strategici per il monitoraggio dei vulcani eoliani. (segue) (Com)