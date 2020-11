Ricerca: la rete Garr cresce, Ingv è nuovo ente socio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le tante attività di collaborazione internazionale che vede coinvolti i due enti, prosegue la nota, c'è l'iniziativa European eultidisciplinary seafloor and water column observatory (Emso), un consorzio internazionale la cui partecipazione italiana è coordinata da Ingv, che vede tra i propri nodi il sito siciliano di Portopalo di Capopassero (già connesso in fibra ottica e presto sede di un data centre di importanza strategica, che ospita una rete di osservatori marini per il monitoraggio e lo studio di processi geofisici, oceanografici e biologici che hanno luogo nelle profondità oceaniche). "Con la realizzazione di un cloud privato Ingv distribuito tra le sedi monitoranti, di Catania, Napoli e Roma, abbiamo posto le basi per favorire la convergenza tecnologica delle sale operative, con il vantaggio di realizzare un'economia di esercizio anche a lungo termine: con tale scelta assicuriamo la continuità operativa tra le stesse, dato che l'infrastruttura cloud realizzata è una delle possibili soluzioni per la continuità operativa dei servizi di monitoraggio, seppur non si propone come sistema per il disaster recovery, bensì come una caratteristica infrastrutturale o facility da utilizzare all'interno di un più vasto piano per la continuità operativa", ha spiegato Giovanni Scarpato, responsabile Centro servizi informativi dell'Ingv. (Com)