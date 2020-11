Piemonte: nuovi scuolabus per 14 Comuni, stanziati 500 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno 14 i Comuni del Piemonte che potranno acquistare uno scuolabus nuovo con il contributo di 500 mila euro stanziato dalla Regione per l’anno 2020. "Nonostante il periodo complesso, che sta dragando imponenti risorse da numerosi capitoli di spesa – sottolinea l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi -, abbiamo voluto assicurare comunque il sostegno regionale alle amministrazioni locali che hanno bisogno di nuovi mezzi per il trasporto di bambini e ragazzi. Si tratta soprattutto di piccole realtà alle quali non abbiamo voluto far mancare un aiuto importante: su 14 domande accolte 11 arrivano infatti da Comuni con meno di 5000 abitanti per un contributo globale di 400 mila euro. In particolare, siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste pervenute dai Comuni montani, spesso penalizzati più di altri sul fronte del trasporto scolastico. Siamo convinti che queste risorse potranno assicurare un miglioramento dei servizi di trasporto scolastico anche per il post pandemia". (segue) (Rpi)