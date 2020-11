Napoli: Clemente, approfitteremo dell'emergenza Covid per lavori da 60 mln (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Clemente ha elencato gli interventi: "Continuano i cantieri attivi in corso Vittorio Emanuele, piazza Carlo III e via Terracina - tratto compreso tra via Cinthia e via Cassiodoro. Il Servizio Strade ha chiesto alle imprese una maggiore collaborazione in tal senso e prevediamo di ottenere una maggiore velocità di esecuzione. Questi cantieri si aggiungono a quelli diretti da altri servizi comunali come corso Novara, piazza Principe Umberto, piazza della Repubblica e quelli del sito Unesco". E infine: "Prossimi alla partenza i lavori di riqualificazione di via Ferraris, nel tratto compreso tra corso Arnaldo Lucci e via Brin, via Marco Rocco di Torrepadula, nel tratto compreso tra via Emilio Scaglione e via Toscanella, e via Nazionale delle Puglie. Prevediamo poi di contrattualizzare i lavori di viale Colli Aminei, di via Vincenzo Janfolla e della Bretella Vomero-Pianura. Ci siamo posti l'obiettivo di iniziare questi lavori per l'inizio del nuovo anno". (Ren)