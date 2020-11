Toscana: domani mattina consiglio regionale in modalità mista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La seduta del consiglio regionale della Toscana è convocata per domani a partire dalle 9.30". Lo ha annunciato la Regione: "La seduta, che si terrà in modalità mista, con alcuni consiglieri in presenza e altri in remoto, si è resa necessaria per completare gli atti all'ordine del giorno non esauriti il 3 novembre scorso. In particolare, saranno discusse e messe al voto sei risoluzioni della Lega e una di Italia Viva, anche queste collegate alla comunicazione della Giunta sull'emergenza Covid". (Ren)