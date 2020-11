© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In attesa di conoscere nel dettaglio i contenuti dell’ordinanza del Ministro della Salute in merito alla classificazione delle Regioni italiane, ho appreso direttamente da fonti del Ministero che l’ordinanza con le misure di restrizione entrerà comunque in vigore da venerdì". Così, sui social, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. (Rpi)