Piemonte: Ires, contro il Covid necessario riorganizzare trasporto pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Cogno ha presentato la situazione dei 51 mila alloggi sociali presenti in Piemonte ed ha illustrato la situazione riguardo alle misure per il sostegno alla locazione nei casi di morosità incolpevole. Cristina Bargero si è occupata dell'analisi della situazione dei trasporti pubblici in relazione all'emergenza sanitaria di questo periodo sottolienando la necessità di riorganizzare il servizio in vista della ripresa dell'utilizzo del mezzo pubblico dopo la fase di chiusura delle scuole medie superiori. Sono intervenuti per la richiesta di chiarimenti i consiglieri Marco Grimaldi (Luv) e Ivano Martinetti (M5s). (Rpi)