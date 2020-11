Covid: De Luca, Dpcm lascia perplessi, governo si assuma responsabilità di scelte ritardate e parcellizzate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha riepilogato le sue richieste: "Avevamo chiesto al Governo tre cose precise:misure immediate di ristoro o di detassazione, congedi parentali per le madri lavoratrici dipendenti, con retribuzione piena e bonus baby sitter per le lavoratrici autonome, Misure omogenee e semplici su tutto il territorio nazionale, dato che il contagio è ormai diffuso in tutto il paese.Queste richieste non sono state accolte". Quindi il presidente della Regione Campania ha concluso il suo lungo intervento pubblicato sui social affermando: "Si assumerà il governo la responsabilità sanitaria e sociale conseguente alle sue scelte, sempre ritardate, e sempre parcellizzate". (Ren)