Napoli: Clemente, approfitteremo dell'emergenza Covid per lavori da 60 mln

- "Vogliamo intensificare i lavori in città". Lo ha detto in una nota l'assessore comunale alle infrastrutture di Napoli Alessandra Clemente che ha aggiunto: "L'emergenza sanitaria da Covid e i relativi Dpcm emanati dal governo centrale stanno determinando una oggettiva riduzione del traffico. Il servizio strade e grandi reti tecnologiche ha in programma un importante piano di interventi in città con oltre 30 cantieri per un valore di oltre 60 milioni di euro. Di concerto con il servizio Strade abbiamo quindi vagliato il piano dei lavori e individuato alcuni interventi strategici che, per l'attuale stato tecnico-amministrativo procedimentale, è possibile avviare con una certa rapidità. Tutto nella consapevolezza di arrecare meno disturbo alle esigenze di mobilità dei cittadini e nella speranza di restituire quante più aree libere e rifunzionalizzate nel momento del ritorno alla normalità". (segue) (Ren)