Covid: 302 nuovi casi di positività in Sardegna e 4 nuovi decessi nelle ultime 24 ore

- Quattro nuovi decessi - due uomini di 78 e 88 anni residenti nella Città metropolitana di Cagliari, e due di 61 e 76 anni residenti rispettivamente nelle province di Sassari e Oristano - e 302 nuovi casi di positività al Covid-19 (a fronte di 2489 tamponi). Sono i numeri dell'emergenza Coronavirus in Sardegna nelle ultime 24 ore fotografati dal bollettino quotidiano dell'Unità di crisi Regionale. Sono 165 i nuovi casi rilevati attraverso attività di screening e 137 da sospetto diagnostico. Salgono così a 10.456 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Le vittime sono 239 in tutto. In totale sono stati eseguiti 276.430 tamponi. Sono invece 337 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (due in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 45 (più 2) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 6.526. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 3.252 (più 52) pazienti guariti, più altri 57 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 10.456 casi positivi complessivamente accertati, 2.127 (più 77) sono stati rilevati nella Città metropolitana di Cagliari, 1.654 (più 31) nel Sud Sardegna, 864 a Oristano, 1.337 (più 36) a Nuoro, 4.474 (più 158) a Sassari. (Rsc)