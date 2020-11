Covid: Nevi (FI), arrivo Bertolaso come consulente regione Umbria grande notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raffaele Nevi, deputato di Forza Italia, segnala che "la presidente della regione Umbria Donatella Tesei, in conferenza stampa ha ufficializzato l'impegno, a titolo gratuito, di Guido Bertolaso come consulente della Regione per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. Questa - prosegue il parlamentare in una nota - è una grande notizia per la nostra Regione. La situazione dell'Umbria infatti non è tra quelle peggiori, ma la presidente Tesei ha voluto comunque organizzare il lavoro pensando anche allo scenario peggiore. Sono molto felice che l'ex capo della Protezione civile, grande esperto di emergenze e già impegnato in altre realtà italiane per contrastare il virus, abbia accolto questo appello". (Com)