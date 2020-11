Imprese: Fondazione Tim sostiene programma Save the Children per contrastare povertà educativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intervento, prosegue la nota, si svilupperà attraverso il sostegno allo studio, il rafforzamento delle competenze digitali, la promozione di stili di vita sani, la promozione di attività rivolte al miglioramento del contesto sociale e civile dei territori. Grazie ai punti luce, i bambini possono ricevere piani educativi personalizzati per sviluppare le proprie passioni e i propri talenti – nel campo della musica, dello sport, della cultura ecc. - senza che la crisi li costringa a rinunciare alle loro aspirazioni per il futuro. Al tempo stesso, il progetto prevede anche un affiancamento delle scuole nel percorso di riorganizzazione della didattica e degli spazi, promuovendo la formazione dei docenti sia per le attività in presenza che a distanza. Il progetto si articolerà su una rete di associazioni partner territoriali di Save the Children e raggiungerà circa 11 mila bambini e adolescenti nelle città di Ancona, Bari, Genova, L'Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Potenza, Prato, Reggio Calabria, Roma, Sassari, Udine e Venezia. (Com)