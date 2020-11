Carceri: Ciambriello (garante detenuti), servono urgenti misure alternative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Servono misure alternative al carcere. Come garanti abbiamo scritto ai procuratori per la custodia cautelare, ci auguriamo che chi abbia commesso reati non gravi possa avere i domiciliari". Lo ha dichiarato il Garante dei detenuti della Campania Samuele Ciambriello intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Per quanto riguarda la situazione generale Ciambriello la descrive come "una foto in bianco e nero. Abbiamo 15 contagi a Poggioreale, 3 a Secondigliano, 15 tra medici e infermieri. Una popolazione di oltre 6mila detenuti, di cui 308 donne e 867 stranieri. Grazie allo straordinario lavoro di chi lavora in ambito penitenziario e al senso di responsabilità di gran parte dei detenuti abbiamo un contenimento e tenuta del sistema. Ma dobbiamo essere preparati ad altro". La proposta dei Garanti è chiara: "servono misure alternative al carcere. Molti casi che diventano definitivi non devono scontare 6 anni ma pochi mesi o residuo di pena. Per questo l'esecuzione penale può essere domiciliare. In tal senso almeno 400 persone possono lasciare il carcere". Ad esempio "i semiliberi se restano a casa quegli spazi possono essere usati per le emergenze". (segue) (Ren)