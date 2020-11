Imprese: Gorno Tempini (Cdp), Acceleratore Automotive farà crescere importante ecosistema innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’evento di oggi è anche l’occasione per lanciare l’Acceleratore Automotive a Modena, che servirà a far crescere un comparto che rappresenta uno tra i più grandi ecosistemi di innovazione al mondo, con un fatturato che supera i 100 miliardi e oltre 250 mila addetti. Così il presidente di Cassa depositi e prestiti (Cdp), Giovanni Gorno Tempini, durante la presentazione dell’Acceleratore organizzata nel quadro dell’inaugurazione del nuovo spazio Cdp a Modena. “L’acceleratore sarà focalizzato su innovazioni tecnologiche che riguarderanno il futuro del settore, come l’elettrificazione o l’ibrido, con l’obiettivo di far crescere le migliore startup italiane investendo nel capitale umano”, ha spiegato. (Ems)