Covid: Contaldi (Aimef), medici di base non attrezzati, fate lavorare i giovani parcheggiati (2)

- Sui pensionati il responsabile dell'associazione dei medici di famiglia rilancia un accorato appello: "questo è un punto antico del discorso che andrebbe analizzato. A una domanda sanitaria non si può rispondere solo con una normativa ma mettendo in campo delle forze sanitarie. Abbiamo medici laureati sul territorio, abilitati, e li dobbiamo utilizzare. Sui colleghi 70enni: hanno la possibilità di poter lavorare ma a condizioni particolari. Abbiamo ragazzi di 25-30 anni che non vengono utilizzati e qui dobbiamo volgere il nostro sguardo. A 25 anni sono entrato in un pronto soccorso e ho lavorato bene, non capisco perché oggi i giovani debbano essere parcheggiati in piena emergenza. Si gira lo sguardo verso categorie specializzate. Usiamo i nostri giovani scienziati, oggi ne sanno molto di più rispetto a noi alla loro stessa età", conclude Contaldi. (Ren)