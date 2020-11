Covid: Grassi (Lega), incomprensibile De Luca che chiede Campania zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' incomprensibile la pretesa di De Luca che vorrebbe la Campania zona rossa anziché arancione; è davvero inusuale un governatore che pare lavorare contro i suoi stessi corregionali. Lo ha capito, De Luca, cosa significa ridurre all'impotenza aziende, realtà produttive, distretti economici, fermare cioè la vita stessa di una grande comunità qual'è la Campania?". Lo ha dichiarato in una nota il senatore Ugo Grassi della Lega: "Forse pensa di poter mascherare i ritardi organizzativi, le mancanze operative che durante la prima fase della pandemia, la sua gestione ha messo in evidenza? Saper convivere con il coronavirus significa sapersi dotare adeguatamente e per debito tempo di risorse, strategie e di una specifica programmazione, senza cercare sempre la colpa in qualcun altro da minacciare o sbeffeggiare. La Campania merita serietà e visione d'insieme, non un rancoroso e borioso padre padrone".(Ren)