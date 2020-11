Abruzzo: Area di risulta, accordo Regione-comune di Pescara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato firmato questa mattina l'accordo tra il comune di Pescara e la regione Abruzzo per l'attuazione dell'intervento di riqualificazione dell'area urbana del parcheggio antistante la nuova stazione ferroviaria. Un intervento atteso da oltre 30 anni. L'accordo prevede una rimodulazione di fondi, che passeranno da 12 milioni di euro a 15,9 milioni di euro, e l'avvio, entro la fine dell'anno, delle procedure di appalto in concessione. Per la firma, nella sala consiliare del Comune, erano presenti il sindaco Carlo Masci e il presidente della regione Marco Marsilio. "Si è discusso molto sul destino di quest'area, è arrivato ora il momento di realizzare l'opera pubblica, e sono onorato di aver sottoscritto l'accordo che avvierà la partenza reale delle procedure di gara - ha detto il presidente Marsilio -. Abbiamo dimostrato nei fatti che non c'è stato nessun disimpegno di fondi o scippi. Con la firma avvenuta oggi abbiamo avviato invece un percorso che porterà alla riqualificazione di un'area che considero strategica per la città di Pescara". (segue) (Gru)