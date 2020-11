Abruzzo: Area di risulta, accordo Regione-comune di Pescara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle polemiche dei giorni scorsi, alimentate sul destino dei fondi, il presidente Marsilio è chiaro: "Non abbiamo distratto risorse - osserva -. Grazie a un accordo con il ministro Provenzano, sottoscritto lo scorso 16 luglio, abbiamo recuperato i fondi non solo per aiutare e sostenere i settori che oggi soffrono a causa dell'emergenza epidemiologica, ma - conclude il presidente Marsilio - abbiamo rimodulato gli interventi che saranno inseriti nel nuovo ciclo di programmazione 2021-2027, salvaguardando le progettazioni". (Gru)