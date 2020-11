Scuola: Villani (M5s), fondi per didattica digitale, 10 milioni per la Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grandi notizie per le scuole italiane, in arrivo altri fondi per i dispositivi digitali. In Campania sono stati erogati 10 milioni di euro. La Ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina ha firmato lo scorso 2 novembre 2020, il decreto che assegna alle scuole gli 85 milioni di europer la didattica digitale integrata, stanziati dal 'Decreto Ristori' nel Consiglio dei Ministri del 27 ottobre scorso". Lo ha fatto sapere la deputata Virginia Villani del Movimento 5 stelle. "In totale .- ha spiegato - sono stati stanziati per le scuole della Campania 10.644.051,87 euro. Tra le scuole beneficiarie in provincia di Salerno anche plessi dell'Agro Sarnese Nocerino e dell'irno. Per le scuole di Sarno sono arrivati fondi per circa 68 mila euro, 65 mila euro per Angri, circa 50 mila euro per Pagani. Per le scuole di Scafati in arrivo circa 88 mila euro, circa 104 mila euro per Nocera Inferiore, 13 mila per Nocera Superiore, 17 mila a Castel San Giorgio e 21mila per Roccapiemonte. Fondi anche per San Marzano sul Sarno, San Valentino e San Marzano (11 mila euro ciascuno) e 13 mila euro per Siano. Altre risorse sono state stanziate anche per Mercato San Severino, Cava de Tirreni, Bacigliano, Fisciano, Lancusi, così come per altre città della Provincia di Salerno. I fondi serviranno agli Istituti scolastici per l'acquisto di dispositivi digitali e strumenti per le connessioni da fornire in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti. Gli 85 milioni sono stati distribuiti tenendo conto delnumero di alunni di ciascun istituto e dell'indicatore Ocse Escs che consente di individuare le scuole con un contesto di maggiore disagio socio-economico e dove sono meno diffuse le dotazioni digitali. Lo stesso parametro era stato utilizzato a marzo per la distribuzione delle risorse per la didattica digitale previste dal decreto 'Cura Italia'. Questo nuovo stanziamento potrà consentire alle scuole l'acquisto, in base alle necessità delle scuole, di oltre 200mila nuovi dispositivi e oltre 100mila connessioni". (Ren)