Covid: Mastella, la luce in fondo al tunnel è ancora lontana

- "Responsabilità e resistenza: questa è la formula di convivenza con un virus drammaticamente brutale. La luce in fondo al tunnel non è vicina; vivremo un Natale ed un capodanno malinconici". Lo ha scritto sui social il sindaco di Benevento Clemente Mastella: "Alle misure di contenimento del Covid, rigide certo, non ci sono alternative. Comprendo quanto sia difficile accettare un’altra chiusura, dopo aver fatto investimenti per rispettare tutte le regole che l’epidemia imponeva, ma alternative non ce ne sono. Solo così la convivenza col virus sarà meno feroce". Quindi ha concluso: "Dobbiamo fare ancora dei sacrifici, in attesa del vaccino, che, ormai, sappiamo arriverà. Quanto agli anziani, rispetto alle sciocchezze umane e costituzionali che leggo, ne difenderò i diritti ad ogni costo. Certo, dobbiamo riguardarci di più noi anziani, ma nessuno pensi di esiliarci dalla vita". (Ren)