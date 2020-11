Imprese: Fondazione Tim sostiene programma Save the Children per contrastare povertà educativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondazione Tim al fianco di Save the Children, l’organizzazione che da oltre cento anni lotta per salvare i bambini e garantire loro un futuro: la Fondazione presieduta da Salvatore Rossi ha deciso di sostenere il progetto “Riscriviamo il futuro”, volto a contrastare la povertà educativa in Italia, erogando una donazione di 1,4 milioni di euro per aiutare i bambini che vivono in contesti di particolare fragilità, oggi maggiormente esposti alle conseguenze socioeconomiche della crisi Covid-19, nel loro percorso formativo. Stando al relativo comunicato stampa, il progetto si propone di mettere in rete le scuole e le risorse educative territoriali, per costruire vere e proprie comunità educanti in grado di garantire ad ogni bambino la possibilità di apprendere e sperimentare i propri talenti e le proprie capacità. Colonna portante del progetto, prosegue la nota, saranno le scuole e la rete dei “punti luce” di Save the Children: i centri socio-educativi che offrono ai bambini e agli adolescenti che vivono in contesti difficili, dal Nord al Sud del paese, uno spazio di qualità dedicato a loro, pronti a proseguire le attività anche a distanza, in caso di misure restrittive disposte dalle istituzioni per il contenimento della pandemia. (segue) (Com)