Campania: M5s, vincitori maxi concorsone precari, da 3 mesi in attesa del primo stipendio (2)

- "Il concorsone - hanno aggiunto - nasceva dalla necessità di arginare la deriva della scarsa occupazione, che registra nel Mezzogiorno livelli bassissimi e per la quale siamo costretti ad assistere all'emigrazione intellettuale dei nostri giovani, perdendo i nostri talenti. Se la volontà iniziale era rendere attrattiva la nostra Regione e creare nuove opportunità di futuro, allo stato attuale sembra connotarsi come l'ennesima creazione di precariato sociale. Parliamo inoltre di risorse comunitarie del Fondo Sociale Europeo, ovvero di soldi stanziati dall'Unione Europea affinché le regioni determinino eque opportunità lavorative per tutti i cittadini. Quindi oltre ai forti dubbi sul corretto utilizzo delle risorse comunitarie, di fatto destinate a dei semplici tirocini a tempo, anche la beffa dei mancati pagamenti. Vogliamo ricordare che alcuni di questi dipendenti hanno rinunciato al proprio lavoro remunerato nella speranza di poter lavorare nella Pubblica amministrazione ed ora vivono in bilico, con condizioni di vita precarie". (Ren)