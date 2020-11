Lavoro: Ronghi (Cnal), conferenze nazionali su sanità e trasporti per contribuire a grandi riforme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il segretario generale di Cnal "è questa la grande sfida sul quale il nostro nuovo modello sindacale deve essere in prima linea, puntando sull'innovazione tecnologica, sulla sicurezza e su nuovi modelli organizzativi per le aziende e per la Pubblica amministrazione e rilanciando il grande obiettivo della partecipazione e della cogestione tra aziende e lavoratori. Ciò rimarca la differenza anche con la vecchia Triplice che, anche al cospetto con l'emergenza pandemica, si mostra passiva e pronta a scendere in piazza solo quando ormai il danno è fatto". Ronghi ha, infine, sottolineato che "il sindacato deve contribuire a politiche di sviluppo che favoriscano non solo la vitalità delle aziende già esistenti ma stimolino anche la nascita di nuove realtà produttive, tra cui l'applicazione di una decisa e strutturale fiscalità di vantaggio nelle Regioni del Sud che, più delle altre, necessitano, di fronteggiare l'onda d'urto della pandemia sul piano occupazionale e di rilanciare la grande sfida per il lavoro di qualità e per lo sviluppo economico e sociale". (Ren)