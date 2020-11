Lavoro: Cantarini (assicuratore marchigiano), smart-working non protegge dati Pa e aziende (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre andrebbe normato l'uso di strumenti propri a casa per fini lavorativi come la stessa linea dati, il pc, le stampanti, in assenza dell'affidamento di strumenti da parte della parte datoriale", insiste Cantarini che apre anche il fronte della tutela personale. "La responsabilità in tempo di smart-working nel caso di eventuali infortuni e anche il contagio da Covid-19 che è equiparato al lavoro in presenza, aprono una discussione sostanzialmente sottovalutata ma certamente complessa che riguarda i protocolli adottati, i documenti di valutazione dei rischi, la privacy ecc". (segue) (Com)