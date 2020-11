Napoli: domani manifestazione degli operatori dei parcheggi autorizzati a piazza Municipio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani alle ore 10, gli operatori dei parcheggi autorizzati manifesteranno a piazza Municipio a Napoli contro il governo e le istituzioni territoriali per essere stati esclusi da qualsiasi ristoro". È quando ha dichiarato Antonio De Luca, tra gli organizzatori della manifestazione: ""Lo smart working, i ristoranti chiusi, la chiusura delle attività ludiche, sportive e culturali come teatri e cinema hanno ridotto di oltre l'80 percento gli incassi dei parcheggi autorizzati, particolarmente nelle città capoluogo. Ciò nonostante nessun provvedimento nazionale o regionale ha considerato la nostra categoria che da lavoro a centinaia di famiglie. Visto che siamo "invisibili", domani protesteremo pacificamente per far sentire la nostra voce e i nostri disagi e chiedere sacrosanti ristori e dimostrare che la nostra non è una categoria di "invisibili ". (Ren)