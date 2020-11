Carceri: Ciambriello (garante detenuti), servono urgenti misure alternative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciambriello insiste: "l'altro scandalo: 6475 detenuti in Campania, oltre 2mila a Poggioreale e solo la metà totale riguarda quelli definitivi perché gli altri sono in attesa del terzo grado. L'uso della carcerazione preventiva e della custodia cautelare se fosse usata per reati gravi non porterebbe in carcere tanti ragazzi per droga o con problemi psichici". Infine sui numeri di questo 2020 Ciambriello conclude: "abbiamo avuto 9 suicidi. Mi colpisce la giovane età e che non dovevano scontare pene lunghissime. C'erano 64 educatori sulla carta, ora 15 in pensione. Non abbiamo figure sociali, psicologi e assistenti sociali. Il volontariato è tornato ma se il pubblico si sottrae non va bene. Il carcere deve essere un luogo dignitoso per scontare la pena". (Ren)