Campania: interrogazione deputati M5s su conversione policlinici in covid hospital

- I deputati del Movimento 5 stelle Virginia Villani e Nicola Provenza interrogano il ministro della Salute, Roberto Speranza e il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi sulla necessità di trasformare i due Policlinici Universitari Vanvitelli e Federico II di Napoli, in Covid hospital: "E' una scelta necessaria - ha dichiarato Villani - coerentemente alle disposizioni dell'Unità di crisi regionale e considerato l'evolversi della situazione epidemica in Italia ed in particolare, in alcune Regioni, tra cui la Campania, che sta mettendo a durissima prova la tenuta della capacità ricettiva delle strutture ospedaliere". La deputata M5s Villani è la prima firmataria dell'interrogazione n. 4-07360 15814 condivisa con i deputati Nicola Provenza, Nappi, Menga, Sapia, Davide Aiello, Iovino, Bat- Telli, Giovanni Russo, Di Lauro, Adelizzi, Torto, Iorio, Grimaldi, Sportiello, Manzo, Acunzo, Buompane, Caso, Gallo, Del Sesto, Maglione, Barbuto e Del Monaco. "L'attuale scenario epidemiologico, evidenzia in Campania, la Regione italiana in cui gravano le maggiori criticità – spiega la Villani - l'incremento dei contagi da un lato e l'incapacità di risposta del Servizio sanitario in evidente crisi dall'altro, essendo già saturata la dotazione di posti letto disponibili per ammalati di Covid19. Gli ospedali sono saturi e moltissimi presidi sono in via di disattivazione o frequentemente interdetti per sanificazione o per la presenza di focolai di infezione. La rete dell'emergenza e urgenza della Regione è totalmente in default: giornalmente centinaia di cittadini con sintomi respiratori o con patologie acute di diversa natura, chiamano il Seu senza ottenere soccorso. Alla luce dell'incremento incalzante della domanda di posti letto è indispensabile potenziare la rete covid e contestualmente garantire la sopravvivenza di quanti ricorrono al sistema dell'emergenza e urgenza per patologie tempo-dipendenti. Ecco perchè abbiamo interrogato i due Ministeri in merito alle soluzioni da adottare". (segue) (Ren)