Campania: interrogazione deputati M5s su conversione policlinici in covid hospital (2)

- "In un momento cruciale - ha affermato il deputato Nicola Provenza - in cui tutte le istituzioni devono dare prova di grande maturità e collaborazione lavorando sinergicamente per proteggere i cittadini, sarebbe opportuno, coerentemente alle disposizioni dell'Unità di crisi regionale che i due Policlinici Universitari Vanvitelli e Federico II siano interamente convertiti a Covid hospital. I due policlinici hanno una disponibilità di oltre 1000 posti letto e non offrono un servizio di Pronto soccorso generalista: sarebbe opportuno quindi attivare presso questi presidi, servizi Covid 19 dedicati di accettazione, ricovero, cura, follow up e riabilitazione, dotati di aree di assistenza di media complessità, sub intensiva ed intensiva, per garantire il diritto alla salute ai cittadini della Regione Campania". "La conversione dei due policlinici in Covid Hospital - ha concluso la deputata Silvana Nappi.- contribuirebbe non poco ad aiutare il sofferente sistema sanitario regionale, in quanto si tratta di strutture imponenti che attualmente danno un apporto modesto alla lotta al virus e che pertanto devono essere considerate parte essenziale e protagoniste della gestione dell'emergenza per il loro livello di specializzazione, organizzazione e competenza". (Ren)