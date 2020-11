Imprese: Gorno Tempini (Cdp), nuovo spazio a Modena consolida presenza nei territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’apertura del nuovo spazio di Cassa depositi e prestiti (Cdp) a Modena è un ulteriore avanzamento sul percorso definito dal Piano industriale 2019-2021, che ci ha visto inaugurare nuove sedi anche a Verona, Napoli, Genova e Torino: ne seguiranno poi altre, in un percorso che va ad avvicinarsi alle nostre omologhe europee. Così il presidente di Cassa depositi e prestiti (Cdp), Giovanni Gorno Tempini, durante l’inaugurazione del nuovo spazio Cdp a Modena. “Si tratta di un modello caratterizzato da una maggiore presenza a livello locale al fine di essere ancora più vicini ai bisogni dei territori comprendendone e intercettandone le esigenze”, ha spiegato, sottolineando che lo spazio inaugurato oggi è il primo dell’Emilia-Romagna dove “ci sono distretti industriali di eccellenza e un sistema imprenditoriale molto ricco”. Al forte legame con le imprese, ha continuato, si aggiunge il nostro “storico rapporto con le pubbliche amministrazioni, con cui collaboriamo fornendo consulenza tecnica in ambito sanitario e in materia di mobilità sostenibile, e con le fondazioni bancarie”. (Ems)