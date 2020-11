Covid: Piemonte, 21 decessi e 2003 contagiati nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 21 i decessi di persone positive al test del Covid-19 registrati oggi in Piemonte. I nuovi contagi, invece, sono 2.003 (di cui 853 asintomatici). Questi i dati comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale è ora 4415 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 719 morti ad Alessandria, 270 Asti, 227 Biella, 427 Cuneo, 423 Novara, 1935 Torino, 235 Vercelli, 136 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 43 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. Sale invece a 74.663 il numero complessivo di persone finora risultate positive al Covid-19 nella Regione. Dei 2003 di oggi, 112 sono quelli individuati in Rsa, 216 in ambito scolastico, 1675 tra la popolazione generale. La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 7030 Alessandria, 3689 Asti, 2433 Biella, 9154 Cuneo, 5925 Novara, 40.227 Torino, 2794 Vercelli, 2115 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 522 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 744 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.(Rpi)