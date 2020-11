Covid: Fiola a Provenzano, ristori certi e immediati, allargare decontribuzione e chiarezza provvedimenti Governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confronto in videoconferenza, dalla Sala Brun della Camera di Commercio di Napoli, tra il presidente dell'Ente, Ciro Fiola e il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano. Sul tavolo le questioni legate alla crisi scaturita dalla pandemia e i nuovi provvedimenti del Governo. "La Camera di Commercio di Napoli – ha esordito Fiola - è stata l'unica in Italia ad aver messo in campo 50 milioni di euro per le imprese attraverso bandi mirati, siamo pronti col bilancio di dicembre a fare altrettanto sperando che si possa agire di concerto col Governo e quindi aggiungere ulteriori fondi. Ma c'è bisogno di interventi mirati. Si legge che la Campania è considerata non ad alto rischio, ma oramai si registra un lockdown naturale. Mancano i clienti nei negozi, che sono aperti ma vuoti e gravati dalle spese. C'è bisogno di ripensare gli interventi per le imprese. Meglio chiudere 20 giorni e dare subito i ristori o dare ristori anche restando aperti in modo da non desertificare la città?". Nel corso del confronto a distanza propiziato dal Pd provinciale, al quale hanno preso parte anche il vicepresidente vicario Fabrizio Luongo in rappresentanza di Casartigiani e il leader nazionale di Aicast, Antonino Della Notte, Fiola ha aggiunto: "Il Governo ha approvato la decontribuzione sull'assunzione delle persone fino a 35 anni. Ormai i 35enni sono dei ragazzini, come anche i 40enni che sono senza lavoro. Ma in un momento di pandemia dove ci sono 50enni in difficoltà, perché mettere dei limiti alla decontribuzione vincolandoli all'età? In questo momento la decontribuzione per i neo assunti deve essere aperta a tutti. Anche la vicenda Whirlpool è indicativa: chi esce fuori dal mercato del lavoro in quel caso, sarebbe impossibilitato a rientrare". (segue) (Ren)