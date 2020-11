Covid: Fiola a Provenzano, ristori certi e immediati, allargare decontribuzione e chiarezza provvedimenti Governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è bisogno di ristori veri e veloci - ha sottolineato Fiola - Occorre che l'Inps proceda anche ad assunzione di interinali per liquidare velocemente le pratiche. Ci sono imprese napoletane che da 4 mesi aspettano la cassa integrazione, un peso insostenibile su aziende e lavoratori dipendenti. Si dovrebbe tentare di dare una mano alle assunzioni veloci nella pubblica amministrazione. Alla Camera di Commercio di Napoli mancano in organico circa 100 unità che, il vincolo delle vecchie norme, non ci consente di colmare. Chi è in servizio con grande spirito di collaborazione ci sta aiutando a rimettere in sesto il sistema. La questione ricade su tutto il pubblico, compresa la sanità. Occorre chiarezza su quali saranno le decisioni governative sui lockdown parziali, allo stato non abbiamo compreso il meccanismo che si adotterà. Ci sembrano oggettivamente provvedimenti spot". Il ministro Provenzano ha ringraziato Fiola per il ruolo determinante delle camere di commercio in questi momenti. Ha invitato a segnalare i ritardi sottolineando che" allo stato su 3,5milioni di casse integrazione ci risulta che solo 14mila non siano state erogate. Spesso per problemi legati all'errata presentazione o per questioni che ci interessa comprendere rapidamente". Provenzano ha anche aggiunto: "Interverremo con sostegni mirati, che siano proporzionali rispetto ai provvedimenti di chiusure o restrizioni che si attueranno. Aver già messo in campo la decontribuzione del 30% per i lavoratori fino alla fine dell'anno è un segnale, contiamo di proseguire in questa direzione". (Ren)