Covid: Borrelli, doveroso tutelare gli operatori sanitari

- "Crediamo che sia giusto e doveroso tutelare il personale sanitario che si ritrova, ancora una volta, a fronteggiare questa emergenza mettendo a rischio la propria incolumità". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano Borrelli. "Chiediamo, lì dove sia possibile - ha proseguito - che le strutture alberghiere e i vari alloggi possano essere messi in condizione di ospitare i membri del personale sanitario, a tal proposito abbiamo inoltrato la richiesta di medici ed infermieri all'unità di crisi regionale per i dovuti adempimenti. Questo sarebbe un modo per evitare rischi di diffusione del contagio e creare un minimo di economia nei b&b e alberghi". (Ren)