Sardegna: assessore Lampis, "Protezione civile in campo per fronteggiare emergenza sanitaria" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La struttura sanitaria, che occupa una superficie di circa trecento metri quadri, è composta da tre tende più un atrio per l'accettazione, è attrezzata con venti posti letto in due aree di degenza, è dotata di quattro impianti di climatizzazione e di servizi igienici da campo. "Sono oltre 75, tra tensostrutture e container - ha aggiunto l'assessore Lampis - le attrezzature messe a disposizione in tutti i presidi sanitari dell'Isola, a dimostrazione del grande impegno quotidiano, anche nell'ambito dell'emergenza Covid, del personale regionale della Protezione civile affiancato da circa 2.000 volontari". (Rsc)