Trasporto aereo: Enac, Dta e comune di Bari insieme per monitorare territorio con droni e satelliti

- Il comune di Bari, l’Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) e il Distretto tecnologico aerospaziale (Dta) pugliese hanno sottoscritto nei giorni scorsi un accordo di collaborazione per sviluppare e testare soluzioni e servizi innovativi basati sull’uso di droni e satelliti nell’ambiente urbano. Stando al relativo comunicato stampa, l’accordo rappresenta la cornice in cui svolgere iniziative, progetti e attività già contrattualizzati dal Distretto attraverso l’utilizzo di droni e satelliti nella città di Bari in attività quali il monitoraggio della qualità delle acque e delle discariche a mare, il monitoraggio dei cambiamenti del soil sealing (impermeabilizzazione del suolo), il monitoraggio della microzonizzazione termica, la gestione dei voli di missione di droni per il monitoraggio del territorio in genere. I tre partner, prosegue la nota, sono fortemente impegnati nella realizzazione del Drone living lab, un ambiente di applicazione del modello di innovazione basato sul coinvolgimento dei cittadini in forma organizzata e rappresentativa: il living lab sarà il luogo in cui i cittadini potranno da un lato esplicitare il proprio bisogno di servizi e dall’altro testare le soluzioni ed i servizi che i partner scientifici ed industriali svilupperanno nella città. (segue) (Com)