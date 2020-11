Trasporto aereo: Enac, Dta e comune di Bari insieme per monitorare territorio con droni e satelliti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sono quattro, prosegue la nota, gli ambiti di azione sui quali si interverrà nel Drone living lab: i veicoli, con l'utilizzo di piattaforme Uas, intelligenza artificiale, propulsione, Gnss, infrastrutture Pnt; le infrastrutture, con riferimento a vertiporti (aree per il decollo) verticale e accesso all'energia; lo spazio aereo, per definire i regolamenti necessari all'utilizzo dello stesso e per testare i servizi U-Space e le certificazioni relative; e la comunità, per verificare accettabilità sociale, privacy, etica, aspetti assicurativi, servizi e modelli di business. La collaborazione si svilupperà partendo dal progetto Sapere - Servizi aerospaziali per le aree metropolitane - il cui obiettivo è la progettazione di servizi operativi erogati da una piattaforma a supporto dell'Urban control center che il comune di Bari sta realizzando per il monitoraggio del proprio territorio e che potrà comprendere anche l'area metropolitana. I servizi si basano sull'osservazione della terra con l'ausilio dei satelliti Sentinel, i cui dati saranno elaborati dalla piattaforma Rheticus e su rilievi ad alta risoluzione con sistemi pilotati da remoto che permettono un'analisi più accurata e in tempo reale delle effettive condizioni del territorio. I dati satellitari consentono infatti di controllare vaste aree del territorio in maniera continuata nel tempo, mentre i sensori su Sapr consentono di eseguire verifiche puntuali e precise di aree, edifici e infrastrutture.