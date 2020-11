Piemonte: Regione, 2 milioni e mezzo per far lavorare disoccupati in cantieri pubblici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I destinatari della misura sono i disoccupati non percettori di trattamenti previdenziali, in condizione di particolare disagio sociale: lavoratori e lavoratrici con età superiore o uguale a 45 anni; con basso livello di istruzione e con condizioni sociali e familiari di particolare difficoltà e gravità anche in raccordo con i servizi socio assistenziali; provenienti dal cantiere precedente per il raggiungimento dei requisiti pensionistici. "Il nostro obiettivo – ha concluso l’assessore Chiorino – è creare opportunità per persone disoccupate in prospettiva del re-inserimento lavorativo e sociale, attraverso l’acquisizione e il consolidamento di competenze professionali e la conoscenza diretta del mondo del lavoro". Gli enti pubblici interessati hanno tempo fino al 27 novembre 2020 per presentare la domanda. (Rpi)