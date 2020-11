Napoli: operava pazienti privatamente, sospeso medico del Pascale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato sospeso dall'esercizio di medico ospedaliero per un anno il medico dell'Istituto Pascale di Napoli Raffaele Tortoriello. Secondo i giudici del Tribunale di Napoli Tortoriello avrebbe operato privatamente presso la clinica Posillipo le pazienti affette da tumore al seno, affermando l'impossibilità di eseguire l'intervento in tempi brevi al Pascale. Concussione è l'accusa formulata nei confronti del medico, indagato anche per il reato di violenza sessuale ai danni di due pazienti. (Ren)