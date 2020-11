Whirlpool: Lega, operai abbandonati da M5s e presi in giro da governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il lavoro ritorni argomento principale per la Regione Campania. Gli operai della Whirlpool, presi in giro dal governo, abbandonati dai 5S e ignorati da De Luca, meritano tutti gli sforzi possibili da parte delle istituzioni regionali. Si deve riaffermare con forza che il lavoro è un diritto costituzionale e che le multinazionali devono portare rispetto per questo nostro caposaldo. Come Lega siamo pronti a fare la nostra parte". Così in una nota i consiglieri regionali della Lega, Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro. (Ren)