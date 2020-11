Lavoro: Cantarini (assicuratore marchigiano), smart-working non protegge dati Pa e aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo smart-working in epoca di recrudescenza della pandemia, è la soluzione adottata da moltissime amministrazioni pubbliche a partire dal comune di Ancona, per limitare i contagi e tutelare i dipendenti. Tuttavia, sotto l'aspetto assicurativo, la nuova modalità di lavoro solleva una serie di criticità. "Le linee private sono certamente più a rischio e meno protette rispetto a quelle in uso nei Comuni e nelle aziende - dice Mauro Cantarini dell'agenzia Vittoria di Jesi - e quindi il rischio di furto di dati sensibili sono possibili". Il rischio si estende in questo caso anche a tutti i dati del dipendente e della propria famiglia come profili social, conto corrente, foto, video ecc. (segue) (Com)