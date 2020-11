Abruzzo: Gdf Pescara, misure interdittive per due imprenditori, sequestri per oltre 1,6 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli immobili così pervenuti alla stessa - peraltro successivamente fallita - sono stati poi fraudolentemente distratti a favore di una terza società, sempre riconducibile agli indagati, attraverso la stipula di contratti di compravendita anch'essi simulati, con grave pregiudizio dei creditori della società fallita. Ad uno degli indagati è stata poi contestata anche la falsità ideologica, poiché, al fine di sottrarsi alle indagini per il delitto di bancarotta fraudolenta, presentava ad altra forza di polizia, una denuncia di danneggiamento della documentazione contabile di una società a lui riconducibile, successivamente fallita. Ad entrambi gli indagati sono state addebitate anche condotte di auto-riciclaggio, poiché, avendo commesso e/o concorso a commettere i delitti di bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, trasferivano e reimpiegavano nell'attività economica di una società a loro riconducibile i beni proventi dei citati delitti in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. Oltre alla misura interdittiva notificata agli indagati, i militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria hanno dato esecuzione al sequestro diretto e per equivalente, sino alla concorrenza di un valore di euro 1.656.000,00 di: numero 9 immobili (siti nelle province di Pescara, Teramo, L'Aquila e Napoli); quote societarie di 9 persone giuridiche (di cui 8 con sede in provincia di Pescara ed una in provincia di Roma); numero 17 rapporti bancari/finanziari. (Gru)