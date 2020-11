Campania: De Luca, 721 domande per bonus guide turistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono state 721 le domande presentate da accompagnatori e guide turistiche, alpine e vulcanologiche in possesso della prescritta abilitazione professionale, che hanno partecipato allo specifico bando emesso della Regione Campania". Lo ha scritto sui social il governatore Vincenzo De Luca: "Continua l’impegno a favore di categorie colpite dalla crisi dovuta all’epidemia da Covid-19. Uno sforzo ulteriore che si concretizza grazie al Piano socio-economico messo in campo anche per le imprese del comparto turistico. Il bando che prevede la concessione un bonus di mille euro a fondo perduto, si è concluso ieri, 2 novembre".(Ren)