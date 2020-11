Sardegna: dal M5s proposta di legge poer riconoscere alienazione genitoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una proposta di legge per il riconoscimento della alienazione genitoriale. L'ha presentata la consigliera regionale Carla Cuccu (M5s) che è anche segretaria della commissione Sanità e Politiche sociali. Un documento di 7 articoli per far sì, spiega Cuccu, che un minore, secondo anche l'articolo 337-ter del Codice Civile, mantenga un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. "Una problematica - spiega l'esponente pentastellata - che nasce, in modo particolare, nel corso delle cause legali per la custodia dei figli. Un trauma, per questi ultimi, che si trovano in mezzo a contese giudiziarie che possono portare, nel corso del tempo, a disturbi del comportamento, a stati psicologici altalenanti, con risvolti negativi per il loro stato di salute e di rapporto con i loro coetanei". (segue) (Rsc)